Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1292
  • 6,8879
  • 252.832
  • 85.452
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Papa'nın önünde diz çöküp yere uzanmak ne anlama geliyor?

Papa'nın önünde diz çöküp yere uzanmak ne anlama geliyor?

Papa'nın önünde diz çöküp yere uzanmak ne anlama geliyor"

Vatikan'da görenleri oldukça şaşırtan bir tören düzenlendi. Papa'nın önünde diz çöküp yere uzanan rahiplerin neden bu şekle girdikleri ise merak konusu oldu.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Presbiteryen rahiplerin yemin ritüellerinin gerçekleştirildiği bir törene katıldı. Vatikan'nın en önemli sembollerinden olan Aziz Petrus Bazilikası'nda gerçekleştirilen kabul töreni, dikkat çekici manzaralara sahne oldu.

Yemin ederek Presbiteryen Kilisesi'ndeki görevlerine başlamaya hak kazanan rahipler, Papa Francis'in önünde önce diz çökerek, daha sonra da uzanarak Katolik Kilisesi liderine olan bağlılıklarını gösterdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü mankene büyük şok! Hack'lendi
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
'Sakıncalı müşteri'... Berkay otele alınmayınca...
Hastalıkların neden olduğu ve tedavi yöntemleri her dönemde merak edilen konular arasında yer alıyor

Kalbin Duygu Dünyası Var Mıdır?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kralkızı Dicle Projesi'nde sona gelindi

Beşiktaş'ta caddeyi onlar için kapattılar!