Papa'nın önünde diz çöküp yere uzanmak ne anlama geliyor?

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Presbiteryen rahiplerin yemin ritüellerinin gerçekleştirildiği bir törene katıldı. Vatikan'nın en önemli sembollerinden olan Aziz Petrus Bazilikası'nda gerçekleştirilen kabul töreni, dikkat çekici manzaralara sahne oldu.

Yemin ederek Presbiteryen Kilisesi'ndeki görevlerine başlamaya hak kazanan rahipler, Papa Francis'in önünde önce diz çökerek, daha sonra da uzanarak Katolik Kilisesi liderine olan bağlılıklarını gösterdi.