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  • Papa'dan yapay zeka uyarısı: İnsanlığa karşı ayaklanmaması için dua edelim
09 Kasım 2020 Pazartesi 01:53 | Son Güncelleme:

Papa'dan yapay zeka uyarısı: İnsanlığa karşı ayaklanmaması için dua edelim

Papa'dan yapay zeka uyarısı: İnsanlığa karşı ayaklanmaması için dua edelim

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, yapay zekanın insanlığın felaketine yol açabileceği endişesini dile getirdi.

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’ın yaptığı makine öğrenimi teknolojilerinin etik kullanımı çağrısının ardından Katolikleri, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye davet etti. Papa, gelişmiş robot teknolojisinden kaynaklanabilecek eşitsizlik artışına karşı uyararak, “Robotik, kamu yararına katılırsa daha iyi bir dünyayı mümkün kılabilir” dedi.

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