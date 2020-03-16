Papa Roma sokaklarında dünyaya dua etti

Vatikan resmi medya sitesinde yer alan habere göre Papa Francis koronavirüs salgınına karşı dua etmek için Vatikan’dan ayrıldı. Karantina sebebiyle boş olan Roma caddelerinde yürüyerek Katolik Hristiyanlar için önemli iki haç yeri olan St. Mary Major Bazilikası ile Corso’daki San Marcello Kilisesine gitti.

(DHA)