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  3. Papa Francis'den ABD'ye tepki: ABD kendisini yenilgiye uğrattı
03 Haziran 2020 Çarşamba 12:18 | Son Güncelleme:

Papa Francis'den ABD'ye tepki: ABD kendisini yenilgiye uğrattı

Papa Francis'den ABD'ye tepki: ABD kendisini yenilgiye uğrattı

Son Dakika Haberleri.. Papa Francis, ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Irkçılığa tahammül gösteremeyiz” diyerek, ABD'nin kendisini yenilgiye uğrattığını ifade etti.

Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis, George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini kınadı. 'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyleyen' Papa, 'ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını' söyledi. Papa, Vatikan’daki haftalık konuşmasında yaptığı açıklamasında, George Floyd’un ölümünün ‘trajik’ olduğunu ifade etti. Papa Francis, ‘Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini’ dile getirerek, "ABD’nin kendini yenilgiye uğratmıştır" dedi.

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