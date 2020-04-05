Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7368
  • 7,3003
  • 350.572
  • 89552.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Papa Francis 'Kutsal Hafta' duasını kapalı kapılar ardında yaptı: Çok az sayıda rahip ve rahibe katıldı

Papa Francis 'Kutsal Hafta' duasını kapalı kapılar ardında yaptı: Çok az sayıda rahip ve rahibe katıldı

Papa Francis 'Kutsal Hafta' duasını kapalı kapılar ardında yaptı: Çok az sayıda rahip ve rahibe katıldı

Katolik Hristiyan dünyasının dini lideri Papa Francis, ‘Kutsal Hafta' duasını kapalı kapılar ardında yaptı.

Koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği İtalya’da Papa, duasını St Peter Bazilikasında yaptı.

Her yıl binlerce kişinin ellerinde zeytin dallarıyla St Peter Meydanı’da katıldığı ‘Kutsal Hafta’ seremonisi, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle halkın katılımı olmadan sadece Papa Francis’in duasıyla açıldı. St. Peter Bazilikasında Papa Francis tarafından yapılan duaya, çok az sayıda rahip ve rahibe katıldı. 


Malatya'da sağlık çalışanları dans ederek moral depoluyor

Malatya'da sağlık çalışanları dans ederek moral depoluyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs sonrası toplumları bekleyen değişimler: İşte ‘Korona Dünya Düzeni'

Tedbirlere uyuldu: İstanbul'da son durum