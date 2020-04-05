Papa Francis 'Kutsal Hafta' duasını kapalı kapılar ardında yaptı: Çok az sayıda rahip ve rahibe katıldı

Koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği İtalya’da Papa, duasını St Peter Bazilikasında yaptı.

Her yıl binlerce kişinin ellerinde zeytin dallarıyla St Peter Meydanı’da katıldığı ‘Kutsal Hafta’ seremonisi, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle halkın katılımı olmadan sadece Papa Francis’in duasıyla açıldı. St. Peter Bazilikasında Papa Francis tarafından yapılan duaya, çok az sayıda rahip ve rahibe katıldı.