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Papa Francis asansörde mahsur kaldı

Papa Francis asansörde mahsur kaldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’da asansörde 25 dakika mahsur kaldığını ve itfaiyeciler tarafından kurtarıldığını söyledi.

Papa Francis, Pazar ayini öncesi Vatikan'da bir asansörde 25 dakika boyunca mahsur kaldı.

Papa, Aziz Petrus meydanındaki ayine 7 dakika geç kaldığı için kendisini bekleyenlerden özür diledi.

Elektrik arızası nedeniyle asansörde beklemek zorunda kaldığını söyleyen Papa, ayrıca kendisini kurtaran itfaiyeciler için halktan alkış istedi. 

İHA

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