Papa Francis asansörde mahsur kaldı

Papa Francis, Pazar ayini öncesi Vatikan'da bir asansörde 25 dakika boyunca mahsur kaldı.

Papa, Aziz Petrus meydanındaki ayine 7 dakika geç kaldığı için kendisini bekleyenlerden özür diledi.

Elektrik arızası nedeniyle asansörde beklemek zorunda kaldığını söyleyen Papa, ayrıca kendisini kurtaran itfaiyeciler için halktan alkış istedi.

İHA