Pandemide insanlıktan çıktılar! Göçmenlere iğrenç dayatma

ABD’de Müslüman Avukatlar ve Göçmenler İçin Amerikalılar isimli sivil toplum örgütü, Florida’nın Miami kentindeki ICE şubesinde Müslüman tutukluların aylardır domuz eti ile beslenmeye zorlandığı ve tarihi geçmiş gıdalar yüzünden birçok tutuklunun hastalandığını belirledi. Müslüman Avukatlar organizasyonunun yayınladığı bildiride, ‘’Krome isimli tutuklu göçmen Müslüman, İslam tarafından yasaklanmış bir gıda olan domuz eti yemek ile aç kalmak arasında seçim yapmaya zorlanmış, ICE görevlileri bu hareketleri ile Federal Yasayı açıkça ihlal etmiştir” denildi.

SENELERDİR SÜRÜYOR



Bildiride tutukluların domuz eti konusundaki şikayetlerini gözaltı merkezinde görevli papaza ilettikleri, papazın ise konuyu ‘’Neyse ne.’’ diyerek geçiştirdiği bilgisi yer aldı. ICE, 2019 yılında da ABD’de çalışma izni bulunan Pakistan asıllı bir Müslümana 6 gün boyunca sadece domuzlu sandviç vermekle suçlanmıştı.

2019’da, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), çeşitli dini inanışlara sahip tutukluların dini haklarının ihlal edilmesi konularını gündeme taşımıştı.