Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü

Polis yetkilileri, başkent Panama yakınlarında La Joyita cezaevinde silahlı çatışma çıktığını, çatışmada 12 mahkumun öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, yaralanan 13 mahkumun da tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Çatışmanın ardından cezaevinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirten yetkililer, gardiyan ve cezaevi personelinden yaralanan olmadığını ifade etti.

AA