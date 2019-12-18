Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9089
  • 6,5826
  • 279.167
  • 111074
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü

Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü

Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü

Orta Amerika ülkesi Panama'da, cezaevinde çıkan silahlı çatışmada 12 mahkum öldü, 13 mahkum yaralandı.

Polis yetkilileri, başkent Panama yakınlarında La Joyita cezaevinde silahlı çatışma çıktığını, çatışmada 12 mahkumun öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, yaralanan 13 mahkumun da tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Çatışmanın ardından cezaevinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirten yetkililer, gardiyan ve cezaevi personelinden yaralanan olmadığını ifade etti.

AA


İrem Derici'den 'O Ses Türkiye' yorumu: Bana koltuk yok!
Tolgahan Sayışman'ın ikinci çocuk isteği
Zalim İstanbul dizisinde şaşırtan değişiklik
MasterChef Güzide'nin kardeşi de ünlü çıktı!
Sevda Erginci'den bir kötü haber daha!
<p>Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, markete giren mavi montlu bir kadının, marketin o

Bebeğin Kaçırılmasını İş Yeri Sahibi Önledi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Elde otomobil kalmasın

Uçakların bilinmeyen sırları