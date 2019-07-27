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Pakistan'da iki saldırıda 10 asker hayatını kaybetti

Pakistan'da iki saldırıda 10 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlenen iki saldırıda 10 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Pakistan ordusunda yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sınırın Afganistan tarafından askerlerin üzerine ateş açıldı. 

İlk saldırı Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde sınır devriyesi yapan askerlere yönelik gerçekleşti. Pakistan ordusu, sınırın diğer tarafından açılan ateş sonucu 6 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İkinci saldırı ise yine Belucistan'ın sınır bölgelerinde yürütülen operasyon sırasında düzenlendi. Bu saldırıda 4 jandarmanın hayatını kaybettiğini açıklayan Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, sosyal medya hesabından, "Şehitlerimiz, bölgede barışı tesis etmek için canlarını vermiştir. Sınır bölgelerimizde güvenliği artırırken düşman güçler Belucistan'ı istikrarsız hale getirmek için çalışıyor. Çabaları inşallah boşa gidecektir." ifadelerini kullandı.

(AA)

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