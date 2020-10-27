  • $8,1341
  • 9,6206
  • 498.311
  • 1143.97
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Pakistan'da medresede patlama: 7 öğrenci hayatını kaybetti
27 Ekim 2020 Salı 09:37 | Son Güncelleme:

Pakistan'da medresede patlama: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Pakistan'da medresede patlama: 7 öğrenci hayatını kaybetti
AA

Pakistan'da bir medresede patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir medresede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, Pakistan basını, eyaletin Peşaver bölgesinde bir medresede ders sırasında patlama meydana geldiğini açıkladı. 

Komiser Mansur Aman, ilk gelen inceleme raporlarına göre, olayda 5 kilogram el yapımı patlayıcının kullanıldığını söyledi.

Patlamada en az 7 öğrenci öldü ve aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi yaralandı.

Basında, patlamanın Kur’an-ı Kerim dersi sırasında yaşandığı belirtiliyor.

Patlama yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

İstihdama büyük destek… Torba yasadan kim nasıl yararlanabiliyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

45 bin Suriyeli çocuğa felç aşısı kampanyası

27 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık, canlı ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.