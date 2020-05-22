Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8175
  • 7,4293
  • 379.746
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Pakistan'da düşen uçaktan sadece 1 kişinin sağ olarak kurtulduğu açıklandı
22 Mayıs 2020 Cuma 13:24 | Son Güncelleme:

Pakistan'da düşen uçaktan sadece 1 kişinin sağ olarak kurtulduğu açıklandı

Pakistan'da düşen uçaktan sadece 1 kişinin sağ olarak kurtulduğu açıklandı

Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı’na (CAA) inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah, bankacı Zafar Mahmood’un düşen uçaktan şans eseri hayatta kaldığını belirterek Mahmood’un sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirtti.

ÜNLÜ MODEL DE UÇAKTA BULUNUYORDU

Uçağın yolcu listesinin de paylaşılmasıyla düşen uçakta, Pakistanlı ünlü model Zara Abid’in de bulunduğu ortaya çıktı. Ülkenin önde gelen moda tasarımcısı Khadijah Shah sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hayatını kaybeden Abid’in çok çalışkan ve harika bir insan olduğunu ifade etti.

Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı’na (CAA) inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.

TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle Pakistan'a başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait bir yolcu uçağının Karaçi’de Cinnah Havalimanı yakınlarında bir yerleşim bölgesine düşmesi sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

AA-İHA


Başkan Erdoğan'dan Ali Babacan'a sert sözler: Bunu kime yutturuyorsun?
Pakistan'da korkunç uçak kazası... Sadece 1 kişi kurtuldu!
Reklam
Bakan Albayrak tek tek sıraladı! 600 milyar liraya ulaştı!
Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi
MSB, Terörle mücadele ve gündemdeki konulara ilişkin basın bilgilendirmesi yaptı

MSB, Terörle mücadele ve gündemdeki konulara ilişkin basın bilgilendirmesi yaptı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarından ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi

Türkiye'nin koronavirüs anketi sonuçlandı! İşte sonuçlar...