Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü
Pakistan'ın Rawalpindi kentinde eğitim uçuşu yapan bir askeri uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Pakistan'da eğitim uçuşu yapan askeri uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 5 kişi ve 12 sivil hayatını kaybetti. Pakistan ordusu uçağın rutin bir eğitim uçuşunda olduğunu, uçağın düşmesine neyin sebep olduğuna dair henüz net bir bilgiye sahip olunamadığını açıkladı.
Devlete ait acil serviste görev yapan Farooq Butt, 15 kişinin daha yaralandığını söyledi. Kurtarma yetkilileri, yaralananların bazıları kritik olduğu için ölü sayısının artabileceğini aktardı.