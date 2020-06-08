08 Haziran 2020 Pazartesi 09:20 | Son Güncelleme:
Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 2 ölü, 8 yaralı
Son Dakika Haberleri.. Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 30 kişinin de enkaz altında mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 30 kişinin de enkaz altında mahsur kaldığı tahmin ediliyor.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız