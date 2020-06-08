Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7768
  • 7,6488
  • 369.197
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 2 ölü, 8 yaralı
08 Haziran 2020 Pazartesi 09:20 | Son Güncelleme:

Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 2 ölü, 8 yaralı

Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 2 ölü, 8 yaralı

Son Dakika Haberleri.. Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 30 kişinin de enkaz altında mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 30 kişinin de enkaz altında mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Oteller artık gizli müşteriyle denetlenecek
Salgınla mücadelede hükümete tam destek
ABD'deki protestolar sonrası karar çıktı! Resmen kapatılıyor
Emre Kılınç ve Mert Hakan transferinde nokta koyuldu!
Dış ticarette haziran toparlanma ayı olacak
Seyyar satıcıdan gazeteciye garip tepki: 'Senin yüzünden müşteri gelmiyor'

Seyyar satıcıdan gazeteciye garip tepki: 'Senin yüzünden müşteri gelmiyor'

Yolcu taşıyabilen drone kabinler hizmete hazır

Yolcu taşıyabilen drone kabinler hizmete hazır

Yeni normal sürecin ilk hafta sonu! Objektiflere yansıyan kareler...

Yeni normal sürecin ilk hafta sonu! Objektiflere yansıyan kareler...

Bugün hangi burçları enerji dolu bir gün bekliyor?

Bugün hangi burçları enerji dolu bir gün bekliyor?