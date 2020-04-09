Pakistan: Toprağımıza 600 metre girdi, vurduk

Yapılan açıklamaya göre, Hindistan'a ait bir drone Kontrol Hattı boyunca gözetleme yapmak için Pakistan topraklarına 600 metre girdi.

Pakistan ordusunun medya ofisinin yaptığı açıklamada, "Bu kışkırtıcı eylemde, Hint dronu gözetim yaparken Pakistan topraklarına 600 metre izinsiz girdi." ifadelerine yer verildi.

Star.com.tr'nin haberine göre olay, Hint makamlarının Pakistan tarafından büyük bir sızma iddiasından günler sonra gerçekleşti.

Bu haftanın başlarında, Kontrol Hattı yakınındaki bir çatışmada beş Hindistan Ordusu özel kuvvetleri askeri, Pakistan ordusu tarafından öldürüldü.