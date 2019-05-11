Pakistan sınırında 15 terörist öldürüldü

Pakistan parlamentosunun üst kanadı Senato'yu bilgilendiren Ansari, 18 Nisan'da Belucistan'ın Ormara bölgesinde 14 yolcunun öldürülmesi olayına karışanlara yönelik operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Operasyon kapsamında İran sınırını geçmeye çalışan bir grupla çatışma yaşandığını belirten Ansari, burada 15 silahlı teröristin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi.

Ansari, öldürülen teröristlerin Ormara'daki saldırının da failleri olduğunu ifade etti.

İran-Pakistan sınırına tel çekme işlemlerinin de devam ettiğini anlatan Ansari, çalışmaların 4 yıl içinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Pakistan ordusu sözcüsü Asıf Gafur da yaptığı basın toplantısında iki ülke sınırındaki Pakistan askeri varlığını arttırdıklarını belirterek, "Ortak sınırımızın iki tarafında da yaşanabilecek her türlü saldırı karşısında İran'la iş birliği içerisindeyiz." diye konuştu.

İki ülke, kendi sınırlarında yaşanan bazı terör saldırıları nedeniyle diğer ülkeyi gerekli önlemleri almamakla itham ediyor.

Son olarak geçen Kasım ayında 12 İran askerinin kaçırılıp Pakistan'da bilinmeyen bir bölgeye götürülmesi ve Şubat ayında 27 İran Devrim Muhafızı'nın öldürüldüğü saldırıların ardından İran, Pakistan'ı kendi sınırında teröristlere karşı gerekli önlemleri almamakla suçlamıştı.

Pakistan ise kaçırılan askerleri sağ olarak yakalamak için operasyonlar düzenlemiş ve 9'unu kurtarmıştı. Son yaşanan Ormara saldırısının ardından Pakistan da İran'ı terör örgütlerine karşı yeterli önlemleri almadığı gerekçesiyle protesto etmişti.

İki ülkede de terör saldırısı düzenleyen terör örgütlerinin sınırı kolaylıkla geçmesini önlemek için Pakistan tarafından bu yıl içeresinde sınıra tel örgü çekme çalışmalarına başlanmıştı.

(AA)