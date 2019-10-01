Pakistan ölen Hint askerinin cesedini Hindistan'a teslim etti

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hint Sınır Güvenlik Gücü'nde görev yapan Paritosh Mondal'ın Aik Nullah nehrinde akıntıya kapılması üzerine Hint askerleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Hint ordusunun talebi üzerine nehrin Pakistan tarafında da Pakistan ordusu tarafından arama yapıldı ve Mondal'ın cesedi, Pakistan'ın Pencap eyaleti sınırları içinde bulundu.

Açıklamada, Mondal'ın cesedinin askeri prosedürlere göre bugün Pakistan'ın Pencap eyaletiyle Cammu Keşmir arasındaki bir noktada Hindistan'a teslim edildiği belirtildi. (AA)