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Pakistan, 'Keşmir'deki gerçekleri ortaya çıkarmak için hamlede bulundu

Pakistan, 'Keşmir'deki gerçekleri ortaya çıkarmak için hamlede bulundu

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı, "Keşmir'deki gerçekleri" ortaya çıkarmak ve duyurmak için Keşmir Medya Birimi kurulacağını duyurdu.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı, "Keşmir'deki gerçekleri" toplamak ve duyurmak için Keşmir Medya Birimi kuracaklarını açıkladı. Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Enformasyon ve Yayıncılık Özel Danışmanı Firdous Ashiq Awan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Keşmir ile ilgili kurulacak birim için Enformasyon Bakanlığının Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) medya biriminden teknik destek alacağını söyledi.

Awan, Keşmir'den sağlıklı bilgi akışının sağlanamadığını belirterek, medya birimini kurma amaçlarının Keşmir'den gerçek bilgileri toplamak ve kamuoyuna duyurmak olduğunu ifade etti. Enformasyon Bakanlığı bünyesindeki Keşmir Medya Biriminde mevcut tüm bilgilerin toplanması gerektiğinin altını çizen Awan, bu bilgilerin Dışişleri Bakanlığına, yerel medyaya ve sivil toplum örgütlerine aktarılmasının önemine dikkati çekti.

PAKİSTAN VE ÇİN’DEN MUTABAKAT ZAPTI

Pakistan ve Çin genelkurmay başkanları, savunma iş birliğini artırmak ve Pakistan ordusunun kapasitesini geliştirmek üzere Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. The Times of India'da (TOI) yer alan habere göre, Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Xu Qiliang, üst düzey heyetle Pakistan Genelkurmay Başkanlığını ziyaret ederek, Ordu Komutanı General Kamar Cavid Bacva ile toplantı yaptı.

Pakistan ordusunun basın birimi ISPR'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, karşılıklı çıkar, bölgesel güvenlik, savunma iş birliğini geliştirme ve özellikle de Keşmir'deki durum gibi konular ele alındı. Bacva, Keşmir başta olmak üzere tüm önemli konulardaki desteği sebebiyle Çin'in anlayışını takdir ettiğini belirtti.

HİNDİSTAN CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRDI

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

(AA)

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