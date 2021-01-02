Pakistan-Hindistan hattında gerilim: Casus İHA düşürüldü

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

AA'da yer alan habere göre, Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın Pakistan birliklerince düşürüldüğü kaydedildi.

Nauşeri bölgesinde dün Hindistan’a ait bir başka İHA düşürülmüştü.