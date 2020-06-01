Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8178
  • 7,5925
  • 381.064
  • 106656
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Pakistan, Hindistan'ın iki diplomatını "istenmeyen adam" ilan etmesini kınadı
01 Haziran 2020 Pazartesi 10:35 | Son Güncelleme:

Pakistan, Hindistan'ın iki diplomatını "istenmeyen adam" ilan etmesini kınadı

Pakistan, Hindistan'ın iki diplomatını "istenmeyen adam" ilan etmesini kınadı

Pakistan, Yeni Delhi Büyükelçiliğinde çalışan iki diplomatın Hindistan tarafından "istenmeyen adam" ilan edilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kınama, bakanlığa çağırılan Hindistan'ın İslamabad Maslahatgüzarına verildi.

İki diplomatın dün istenmeyen adam ilan edildiği ifade edilen açıklamada, kararın Hindistan'da yükselen Pakistan karşıtı söylemler ve politikaların bir sonucu olduğu vurgulandı.

Hindistan'ın alınan kararla iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada ayrıca, girişimin ülkede artan insan hakları ihlallerine yönelen uluslararası kamuoyu dikkatini başka yöne çevirme amacıyla yapıldığı ancak başarılı olamayacağı ifadelerine yer verildi.

Açıklamada iki diplomatın casusluk suçlamasıyla istenmeyen adam ilan edilmesi ve 24 saat içinde Hindistan'ı terketmesi istenmesi kararının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin açık ihlali olduğu belirtildi.

Bakanlık, casusluk suçlamasının da asılsız olduğunu vurguladı.

AA


Gözaltına alınırken de rahat durmamış! Ağzındaki jiletle polislere saldırdığı ortaya çıktı
Ekonomide sevindiren gelişme! Çarklar dönmeye başladı
Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara'ya sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın uyardı: Mücadele bitmedi
İlk uçak indi... İşte alınan önlemler!
Ve sonunda onu da sokağa indirdiler!

Ve sonunda onu da sokağa indirdiler!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs doğal hayatı nasıl etkiledi?

Yüz şekline göre allık sürmenin püf noktaları