Pakistan yeni kararını duyurdu! Uluslararası yolcu yasağı kalktı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (CAA) 21 Mart'ta iki hafta için uygulama kararı alınan ancak dünyada virüsün hızla yayılması nedeniyle iki kez uzatılan uluslararası uçuş yasağının bu gece itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

İç hat uçuşlarının 16 Mayıs'ta 5 kent arasında yapılmasına müsaade edilen ülkede, Gvadar ve Turbat Havalimanları dışında tüm hava meydanlarının yerli ve yabancı seyahat şirketlerin uluslararası uçuşlarına açıldığını kaydeden CAA, uçuşlara yönelik güvenlik önlemlerini de duyurdu.

CAA, terminallerde kalabalık oluşturmamak adına havalimanı yönetimlerinin önlem alması gerektiğini belirtirken uçakların her uçuşta dezenfekte edilmesini istedi.Uçaklara yolcuların sosyal mesafe kurallarına göre alınacağını kaydeden CAA, hava yolu şirketlerini de uçuş sırasında gerekli önlemleri almaları noktasında uyardı.