Pakistan Başbakanı Han'dan Hindistan Başbakanı Modi'ye tepki: Hindistan'ın hatası pahalıya mal olacak

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Cammu Keşmir'i uluslararası sorun haline getirerek stratejik hata yaptığını belirterek, bu hatanın hem kendisi hem de Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetine pahalıya mal olacağını söyledi.

Modi'nin Hindistanı'nda yaşananlar Nazi Almanyası'na benziyor. Hindistan'daki entelektüeller konuşmaya korkuyorlar çünkü konuşurlarsa hedef haline gelecekler

Geo News haber sitesine göre, Keşmir'in Pakistan'a bağlı bölümü Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'daki Eyalet Yasama Meclisinde konuşan Han, Hindistan'ın Keşmir konusunda planlar yaptığına işaret ederek, Keşmir'de atacağı her adıma Pakistan'ın daha güçlü karşılık vereceğini açıkladı.

Han, Pakistan ordusunun Hindistan'ın Keşmir planlarına tam anlamıyla vakıf olduğunu dile getirerek, Modi'nin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının Keşmir'i uluslararası sorun haline getirdiğini, bunun da büyük bir stratejik hata olduğunu ifade etti.

Modi'nin Keşmir'in özel statüsünü değiştirmesiyle son kartını oynadığını anlatan Han, "Modi'nin stratejik bir hata yaptığını düşünüyorum ve bu hata hem Modi'ye hem de BJP hükümetine pahalıya mal olacak." ifadesini kullandı.

Han, Hindistan'ın yalnızca Cammu Keşmir ile yetinmeyeceğini, Pakistan'da da sorunlar çıkarmayı amaçladığını kaydetti.

"MODİ'NİN HİNDİSTAN'I NAZİ ALMANYASI'NA BENZİYOR"

Hindistan'da iktidardaki BJP'nin ideolojisini Nazi ideolojisine benzeten Han, "Bu tehlikeli ideoloji, Babri Camisi ve inek linçleri gibi kazalarla sonuçlandı. Modi'nin Hindistanı'nda yaşananlar Nazi Almanyası'na benziyor. Hindistan'daki entelektüeller konuşmaya korkuyorlar çünkü konuşurlarsa hedef haline gelecekler." değerlendirmesinde bulundu.

"YALNIZCA ORDU DEĞİL, BÜTÜN HALK SAVAŞMAYA HAZIR"

Han, Keşmir konusunda ordu ile Pakistan halkının aynı düşünceye sahip olduğuna işaret ederek, Pakistan halkının da ordunun yanında savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

"Tüm ulus hazır ve silahlı kuvvetlerinin yanında duruyor." diyen Han, Müslümanların özgürlükleri için savaştığında en büyük orduları dahi yendiğini dile getirdi.

Han, Birleşmiş Milletleri (BM) bölgede çıkabilecek olası savaşa karşı uyararak, bundan BM'nin sorumlu olacağını ve tüm İslam dünyasının görevini yapması için BM'ye baktığını sözlerine ekledi.

Pakistan, dün Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü kısıtlamalar ve Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını değiştirmeye yönelik kararına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "acil toplanması" çağrısı yapmıştı.

HİNDİSTAN'IN CAMMU KEŞMİR'DEKİ KISITLAMALARI SÜRÜYOR

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününün idrak edildiği, Müslümanların çoğunlukta bulunduğu Cammu Keşmir'de Hindistan'ın kısıtlamaları ise devam ediyor.

Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da sadece küçük camilerde namaz kılınmasına izin verilirken toplanma yasağı, internet ve iletişim erişiminin engellenmesi sürüyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığınca sosyal medyadan yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'de bayramın sakin geçtiği, olay çıkmadığı savunuldu.

HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRMIŞTI

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

(AA)