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  • Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook açıklaması: İslamofobiyi de yasaklayın
26 Ekim 2020 Pazartesi 22:15 | Son Güncelleme:

Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook açıklaması: İslamofobiyi de yasaklayın

Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook açıklaması: İslamofobiyi de yasaklayın
DHA

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya platformu Facebook'un Yahudi soykırımı inkar eden gönderileri yasaklaması kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Holokost inkarını yasakladığınız gibi İslamofobiyi de yasaklayın" açıklamalarında bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Facebook’un geçtiğimiz günlerde aldığı ‘Holokost’u inkar eden gönderileri yasaklama’ konusundaki kararına dair açıklamada bulundu.

DHA'nın aktardığı habere göre, İmran Han, İslamofobinin Müslümanlara yönelik bir soykırım olduğunu ifade ederek, “Nazilerin Almanya'da ve Avrupa boyunca Yahudilere karşı düzenlediği soykırımın doruk noktası olan Holokost'u eleştiren veya sorgulayan her türlü paylaşımı yasaklamak gibi doğru bir adım atmanızı takdirle karşılıyorum... Ne var ki bugün dünyanın farklı yerlerinde Müslümanlara karşı benzer bir soykırım olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“FRANSA’DA İSLAM TERÖRİZMLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR”

Fransa’da İslam’ın terörizmle ilişkilendirildiğine dikkat çeken Han, “Fransa'da İslam terörizmle ilişkilendiriliyor, İslam'ı ve ve Peygamber Efendimiz'i hedef alarak dine küfreden karikatürlerin bu ülkede yayımlanmasına izin veriliyor. Bu durum, Fransa'daki Müslümanların daha fazla kutuplaşmasına ve marjinalleşmesine yol açacaktır. Fransızlar, radikal aşırılık yanlısı Müslüman vatandaşlarla, İslam'ın ana akım Müslüman vatandaşlarını nasıl ayırt edecek?” ifadelerini kullandı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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