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Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faisal, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek, “Pakistan, Türkiye'nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin insani yardımlarını ve 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi nezaketle ağırlama çabalarını da takdir ediyor” dedi.

Başkent İslamabad’da düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Faisal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pakistan’ın, Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini söyleyen Faisal, “Pakistan, Türkiye'nin uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki rolünü kabul ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin insani yardımlarını ve 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi nezaketle ağırlama çabalarını da takdir ediyor” ifadelerini kullandı.  (İHA)

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