Özbekistanlı danışman, terör örgütü PYD/YPG'lilerle görüştü

Özbekistan Başbakanı Şevket Mirziyoyev’in danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG’nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Başkanı Abdülkerim Ömer’i ziyaret etti.

DHA'da yer alan habere göre, Özbekistanlı heyet ve terör örgütü mensupları arasında yapılan görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.

Öte yandan Özbekistanlı heyetin terör örgütü PYD/YPG mensuplarıyla görüşmesi tepkilere neden oldu.