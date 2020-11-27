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  • Özbekistanlı danışman, terör örgütü PYD/YPG'lilerle görüştü
27 Kasım 2020 Cuma 10:24 | Son Güncelleme:

Özbekistanlı danışman, terör örgütü PYD/YPG'lilerle görüştü

Özbekistanlı danışman, terör örgütü PYD/YPG'lilerle görüştü

Özbekistan Başbakanının danışmanı Khairiddinov, terör örgütü PYD/YPG'nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Abdülkerim Ömer'le görüşme gerçekleştirdi.

Özbekistan Başbakanı Şevket Mirziyoyev’in danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG’nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Başkanı Abdülkerim Ömer’i ziyaret etti.

DHA'da yer alan habere göre, Özbekistanlı heyet ve terör örgütü mensupları arasında yapılan görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.

Öte yandan Özbekistanlı heyetin terör örgütü PYD/YPG mensuplarıyla görüşmesi tepkilere neden oldu.

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