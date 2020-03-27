Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4057
  • 7,0683
  • 318.91
  • 91527.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Özbekistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Özbekistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Özbekistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Ülkede vaka sayısı 18 artarak 83'e ulaştı.

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Ülkede vaka sayısı 18 artarak 83'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 bulaşan 72 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede vaka sayısı 18 artarak 83'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, salgınla ilgili alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, virüs tespit edilenlerin 11'inin doktor ve sağlık çalışanı olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, salgınla mücadele için gerekli tüm tıbbi cihazların en kısa zamanda satın alınacağını kaydetti.

AA

Havaların ısınması koronavirüsü yok eder mi? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Hindistan'da insanlık dışı görüntüler... Sokağa çıkana bakın ne yapıyorlar

Hindistan'da insanlık dışı görüntüler... Sokağa çıkana bakın ne yapıyorlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Evde sıkılan insanların yaratıcı çözümleri

Tarihi keşiflerin ardındaki ürperten gerçekler