Özbekistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Ülkede vaka sayısı 18 artarak 83'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 bulaşan 72 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede vaka sayısı 18 artarak 83'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, salgınla ilgili alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, virüs tespit edilenlerin 11'inin doktor ve sağlık çalışanı olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, salgınla mücadele için gerekli tüm tıbbi cihazların en kısa zamanda satın alınacağını kaydetti.

AA

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