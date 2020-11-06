Özbekistan ve Kırgızistan sınırında 6 büyüklüğünde deprem: Can ve mal kaybı yaşanmadı

Kırgızistan ve Özbekistan sınırında yer alan Batken bölgesine bağlı Kadamcay ilçesinin Kadamcay şehrinde ve Pülgön köyünde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre, Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü’ne atıfta bulunan Acil Durumlar Bakanlığı’na göre, bugün 13:38 civarında kaydedilen sarsıntı sonucu can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem ülkenin Oş bölgesinde 3.0 büyüklüğünde, Batken bölgesine bağlı Kadamcay ilçesinin Kadamcay şehrinde ve Pülgön köyünde 6.0 büyüklüğünde, Kızıl Kıya şehrinde, Tamaşa, Orozbekov köylerinde 5.0 büyüklüğünde hissedildi.

Sarsıntıda yaralanan olmadı.