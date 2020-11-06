06 Kasım 2020 Cuma 16:38 | Son Güncelleme:
Özbekistan ve Kırgızistan sınırında 6 büyüklüğünde deprem: Can ve mal kaybı yaşanmadı
İHA
Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, Kırgızistan ve Özbekistan sınırında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kırgızistan ve Özbekistan sınırında yer alan Batken bölgesine bağlı Kadamcay ilçesinin Kadamcay şehrinde ve Pülgön köyünde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İHA'da yer alan habere göre, Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü’ne atıfta bulunan Acil Durumlar Bakanlığı’na göre, bugün 13:38 civarında kaydedilen sarsıntı sonucu can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem ülkenin Oş bölgesinde 3.0 büyüklüğünde, Batken bölgesine bağlı Kadamcay ilçesinin Kadamcay şehrinde ve Pülgön köyünde 6.0 büyüklüğünde, Kızıl Kıya şehrinde, Tamaşa, Orozbekov köylerinde 5.0 büyüklüğünde hissedildi.
Sarsıntıda yaralanan olmadı.