Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8199
  • 7,5086
  • 377.481
  • 105540
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Özbekistan-ABD-Afganistan, ‘Afganistan barış sürecini' görüştü
28 Mayıs 2020 Perşembe 15:04 | Son Güncelleme:

Özbekistan-ABD-Afganistan, ‘Afganistan barış sürecini' görüştü

Özbekistan-ABD-Afganistan, ‘Afganistan barış sürecini' görüştü

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer'in video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda Afganistan barış süreci ele alındı.

Özbekistan-ABD-Afganistan 1.üçlü zirve toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer’in katılımıyla dün gerçekleşen toplantıda Afgan barış sürecini ilerletmeye, ülke ekonomisini ayağa kaldırmaya, ülkenin bölgesel ekonomik ilişkilerde daha aktif rol almasına ilişkin somut teklifler hazırlamaya yönelik bir danışma mekanizması olduğu kaydedildi.

Toplantıda 17 Mayıs’ta Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandığı, ülke hükümeti ve Taliban tarafından esirleri karşılıklı serbest bırakılmasının devam etmekte olduğu olumlu değerlendirildi. Özbek elektriğinin Afganistan’a sevkiyatını öngören “Surhan-Puli Humri” elektrik hattı ve Pakistan limanlarına ulaşım imkanı sağlayacak “Mezar-i Şerif-Kabil”, “Mezar-i Şerif-Herat” demiryolları yapımı projelerini hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Özbekistan-ABD-Afganistan 1.üçlü zirve toplantısı sonunda ortak bildiri kabul edildiği açıklandı.


Diyanet İşleri Başkanı duyurdu
Süper Lig devi bombayı patlattı! Başkan, transferi açıkladı
Aile Sağlığı Merkezleri'nde yeni dönem: Herkese uygulanacak
Bakan Albayrak CHP'li Öztrak'a yanıt verdi
ABD'de Suriye bilmecesi!
PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri beslenirken görüntülendi

En garip düğün fotoğrafları