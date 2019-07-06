Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 'Özbek Prenses' Gülnara Kerimova'nın mal varlığı gündemden düşmüyor

'Özbek Prenses' Gülnara Kerimova'nın mal varlığı gündemden düşmüyor

'Özbek Prenses' Gülnara Kerimova'nın mal varlığı gündemden düşmüyor

Özbekistan Adalet Bakanlığı merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın yurt dışındaki mal varlığının iadesine ilişkin "Bu mal varlıklarına yabancı ülke makamlarınca el konulduğu için malların iadesi Kerimova'nın veya aile üyelerinin kontrolünde değildir" açıklamasında bulundu.

Özbekistan Adalet Bakanlığı, merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın yurt dışındaki mal varlığının iadesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. 

Adalet Bakanlığı, cezaevindeki Kerimova'nın sağlık durumu ve yurt dışındaki mal varlığının ülkeye iadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Kerimova'nın mal varlığının ülkeye iadesine ilişkin müzakere ve çalışmaların ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak hükümet düzeyinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bu mal varlıklarına yabancı ülke makamlarınca el konulduğu için malların iadesi Kerimova'nın veya aile üyelerinin kontrolünde değildir." ifadesine yer verildi. 

Açıklamada ayrıca, cezaevindeki Kerimova'nın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı aktarıldı. 

Taşkent yakınlarındaki bir cezaevinde tutulan Gülnara Kerimova, geçen hafta kızı İman Kerimova'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 1,2 milyar dolar değerindeki yatırımlarının devletin kontrolüne geçtiğini, 131 milyon dolar değerindeki paranın geri getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü, 555 milyon dolarlık para için de girişimlerinin başladığını belirtmişti. 

Özbek mahkemesi tarafından Aralık 2017'de yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, ticaret ve gümrük kurallarını ihlal etmek suçlamalarından 10 yıl hapse mahkum edilen Gülnara Kerimova'nın ceza süresi, haksız elde ettiği gelirleri ve devlete verdiği zararı geri ödemeyi kabul etmesiyle Temmuz 2018'de 5 yıla indirilmiş ve cezası ev hapsine çevrilmişti. 

Kerimova, martta ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tekrar cezaevine gönderilmişti. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
John Wick bitti sakallar gitti
İrem Derici'den 'estetik' sorusuna küfürlü cevap!
Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
<p>Ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı AVM´ye ön kapıdan değil garaj kapısından girme

Korumalar Yetmedi, Asker Devreye Girdi! Burak Özçivit İzdihamı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Karadeniz'de teröristlerin planları deşifre oldu

Avrupa'da dikkat çeken transferler