Oyunu kaybetti oğlunu öldürdü

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Anthony Trice, oynadığı bilgisayar oyununu kaybetmesinin ardından 1 aylık oğlunu dövdü. Polis raporuna göre, cinnet getiren Trice başına yumruk attığı bebeği, susması için mama yapmak amacıyla mutfağa taşırken yere düşürdü. Trice daha sonra bebeği ‘oturur pozisyona’ getirerek banyoya gitti, geri döndüğünde ise bebeğin tehlikeli bir durumda olduğunu görüp acil servisi aradı. Ancak bebek kaldırıldığı hastanede pazar günü yaşamını yitirdi. Gözaltı tutanaklarından birinde babanın, oyunda yenilince yaşadığı hüsranla kendini kaybettiği ve bir aylık bebeğine saldırdığı belirtildi.

Baba Trice’in kefalet ücreti ise1 milyon dolar olarak belirlendi.

Bir aylık bebeğin, annesinin olay anında nerede olduğu ise bilinmiyor.

YARDIM TOPLANIYOR

Bebeğin büyükannesi Tonija Michelle’nin torununun cenazesi için bağış kampanyası başlattı. ‘GoFundMe’ (BizeDestekOlun) isimli kampanyanın hedefi 5 bin dolara ulaşmak. Aile şimdiye kadar bin dolar toplayabildi. Acılı büyükanne, “Yardımlarınıza muhtacız. Yaşadığımız bu trajediye birçoğunuz haberlerde denk gelmiştir. Bunun başımıza geleceğini asla tahmin edemezdik. Torunumu gömmeme yardımcı olun, lütfen dualarınız ve desteklerinizle yanımızda olun. Tanrı sizinle olsun” açıklamasında bulundu.