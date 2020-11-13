13 Kasım 2020 Cuma 23:45 | Son Güncelleme:
Oyun firması Ubisoft çalışanlarının rehine krizi asılsız çıktı
Kanada polis yetkilileri, Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Montreal şehrindeki binasında yaşanan rehine krizinin asılsız çıktığını açıkladı.
Kanada'nın Montreal kentinde oyun firması olan Ubisoft'un çalışma binasını basan bir grup, çalışanları rehin aldı. Ubisoft çalışanlarının rehin alındıktan sonra çatıya çıkartıldığı anlar havadan görüntülendi.
Polis yetkilileri, yapılan çalışmada ihbarın asılsız çıktığını, insanların güvenli şekilde tahliye edildiklerini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...