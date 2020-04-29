Oxford'un koronavirüs aşısı işe yarıyor

İngiliz Oxford Üniversitesi’nin ABD’deki Jenner Enstitüsü’nde çalışan bilim insanları geçen sene insanlara zararsız olduğu kanıtlanan farklı bir koronavirüs aşısını maymunlar üzerinde deneyerek olumlu sonuç aldı. Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün Rocky Dağları Laboratuvarı’nda geçen ay altı rhesus maymununa tek doz Oxford’un geliştirdiği aşıdan yapıldı. Hayvanlar ağır seviyede virüse maruz bırakıldı. Laboratuvardaki bilim insanları, aşı olmuş tüm hasta maymunların 28 gün sonra tamamen iyileştiğini duyurdu.