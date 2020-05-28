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  3. Oxford'tan tepki çekecek karar! Koronavirüs aşısını Afrika'da deneyecekler
28 Mayıs 2020 Perşembe 00:52 | Son Güncelleme:

Oxford'tan tepki çekecek karar! Koronavirüs aşısını Afrika'da deneyecekler

Oxford'tan tepki çekecek karar! Koronavirüs aşısını Afrika'da deneyecekler

Oxford Üniversitesinin yeni tip korona virüse (Covis-19) karşı geliştirdiği "ChAdOx1 nCoV-19" olarak adlandırılan ve İngiltere'de test edilmeye başlanan aşı, Afrika ülkelerinde de test edilmeye hazırlanıyor.

Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmeye çalıştığı aşının Afrika ülkelerinden Kenya’da da yetişkinler üzerinde deneneceği ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) uluslararası klinik deneyleri kayıt altında tuttuğu platformda detaylarını paylaştığı çalışmaya göre, Kenya’da 18 yaşından büyük 400 kişide yeni aşının koruma sağlayıp sağlamadığı test edilecek.

Kenya Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü (KEMRI) Welcome Trust Araştırma Programı’nın yerel ortağı olduğu çalışmanın yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanıyor.

Sağlıklı bireylerin gönüllülük esasına uygun şekilde katılacağı aşı programına, sadece doktor, hemşire ve eczacı gibi sağlık çalışanlarının katılacak olması dikkati çekiyor.

Gönüllülerin, virüsün yayıldığı Kilifi ve Mombasa şehirlerinden seçileceği belirtiliyor.

HÜKÜMETİN, PROGRAMA ONAY VERİP VERMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, geçen ay, Kenyalıların aşı deneylerinde kobay olarak kullanılamayacağını açıklamıştı.

Hükümetin, mevcut programa onay verip vermediği henüz bilinmiyor.

Oxford Üniversitesi, geçen ay insanlar üzerinde test etmeye başladığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.


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