Övgü yağdırdılar! Kahraman dedeler

Geçtiğimiz cumartesi günü Norveç'in Barum şehrindeki Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne elinde silahlarla giren 21 yaşındaki Philip Manshaus, etrafa ateş açmaya başlamıştı. O sırada camide Kur’an okuyan 65 yaşındaki Muhammed Refik, saldırganın üzerine atlamış, onunla boğuşarak silahları kenara fırlatmıştı. Büyük bir kahramanlık örneği göstererek onlarca kişinin hayatını kurtaran Refik’in saldırganı etkisiz hale getirmesine arkadaşı Muhammed İkbal Jave de yardım etmişti.



"BÜYÜK BiR CESARET ÖRNEĞi"



Olay sonrasında Norveç polis müdürü Beate Ganga ve Barum belediye başkanı, ikiliyi ziyaret etti. Refik ve Jane’nin cesaretine hayran kaldıklarını belirten Ganga, “Yapılan bu kahramanlık ve iyi niyetli girişimleri için onlara polis teşkilatı ve Norveç halkı adına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Saldırgana erken müdahaleniz sayesinde çok sayıda hayat kurtuldu” ifadelerini kullandı. Ülke basınında da geniş yer bulan cesur ikili, Norveç halkının da gönlünü kazandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

21 yaşındaki Saldırgan Philip Manshaus, polis tarafından gözaltına alınarak mahkemece tutuklanmıştı. Susma hakkını kullanan terörist, önceki gün konuşmaya karar verdi ve suçlamaları kabul etti. Manshaus'un avukatı Unni Fries, “Müvekkilim hiçbir şeyden etkilenmeden konuşmuş ve kendi isteğiyle açıklama yapmıştır” dedi.