ÖSO'dan Suriyelilere çağrı: Terörü temizledik, evlerinize dönün

Zeytin Dalı Harekatı ile başlayan ve sonrasında Özgür Suriye Ordusu güçlerince desteklenen sınır ötesi operasyonlarla, Suriye’nin pek çok bölgesi teröristlerden temizlendi. Şimdilerde ise ÖSO güçleri, 24 saat nöbet tutup, bölgeyi koruyor. ÖSO komutanlarından Ebu Ali Adduno,Türkiye’de barınan Suriyelileri TSK’nın düzenlediği harekatlar ile huzura kavuşan bölgelere geri dönmeye davet etti. Terör örgütlerinin işgal ettikleri bölgedeki sivillere baskı uygulaması ve buralardan Gaziantep ile Kilis’e saldırılar düzenleyerek tehdit oluşturması üzerine TSK tarafından 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı, 20 Ocak 2018 tarihinde ise Zeytin Dalı harekatları düzenlenmişti. Cerablus ile Afrin arasında bulunan 4 bin kilometre karenin üzerinde alan terör örgütlerinden temizlendi ve zorunlu olarak göç eden binlerce insan yeniden evlerine döndü.

24 SAAT NÖBET TUTUYORLAR

ÖSO bileşenlerinden olan Ceyşül Şimal Tugayı komutanlarından Ebu Ali Adduno, teröristlerin kontrolündeki Minnag bölgesinin karşısındaki cephe hattında 24 saat nöbet tuttuklarını söyledi. TSK’nın düzenlediği harekatlar ile Azez, Afrin, Cerablus, El Bab gibi kentlerin özgürleştiğini hatırlatan Adduno, şimdi Münbiç, Tel Rıfat ile kendilerinin nöbet tuttuğu bölgede bulunan Minnag ve Maranez köylerinin de teröristlerden temizlenmesini istediklerini ifade etti.

HAREKÂTI BEKLİYORLAR

Fırat’ın doğusunun da teröristlerden temizlenmesi için TSK’nın harekat başlatmasını beklediklerini dile getiren Adduno, “Bizler de bu harekatta Türk askerinin yanında yer alacağız. Tüm ülkenin teröristlerden kurtarılmasını istiyoruz. Bunun için hazırız ve teröristlerin olduğu yerleri özgürleştirmek için Türkiye’den haber bekliyoruz. Hepimizin ortak dileği Suriye’nin teröristlerden ve Esad rejiminden kurtulması” diye konuştu.