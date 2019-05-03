Osmanlı belgeleri o bölgenin Lübnan toprağı olduğunu kanıtlıyor

Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait belgeler, İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'nin bir bölümünü oluşturan Şeba Çiftlikleri'nin Lübnan toprağı olduğuna tanıklık ediyor. Lübnan'ın güneydoğusundaki Suriye ve İsrail sınır hattında yer alan Cenub vilayetine bağlı 7 beldeden oluşan Arkub bölgesi yetkilileri, Şeba Çiftlikleri'nin Lübnan toprağı olduğunu kanıtlayan Osmanlı döneminden kalma belgeleri muhafaza ettiklerini belirtti.

Şeba Belediye Başkanı Muhammed Saab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerindeki Osmanlı belgelerinin asıllarının da Türkiye'deki arşivlerde korunduğunu söyledi. Saab, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Şeba Çiftlikleri'nin, geçimini tarımdan sağlayan bölge sakinleri için çok önemli olduğuna işaret etti.

Bölgenin sahibi Lübnanlıların İsrail işgali öncesinde kış mevsimini Şeba Çiftlikleri'nde, yaz mevsimini ise halihazırda bulundukları Şeba beldesinde geçirdiklerini anlatan Saab, "Şeba Çiftlikleri toprakları zeytin ve çeşitli meyve ağaçlarının yanı sıra tahıl ekimi için oldukça verimli. Orada üretilen zeytinlikler için bölgede 5 adet zeytinyağı tesisi işletiliyordu." dedi. Lübnanlıların 2000 yılına kadar işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'nde bulunan topraklarını İsrail ordusundan aldıkları izinle işletmeye devam ettiğini dile getiren Saab, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney kesiminden çekildiği 2000 yılından itibaren bölge halkının Şeba Çiftlikleri'ndeki topraklarına gitmesi için verdiği izinleri durdurduğunu aktardı.

"OSMANLI DÖNEMİNE AİT ELİMİZDE BELGELER VAR"

İsrail'in 2000 yılından sonra Şeba Çiftlikleri'nde yeni yollar açma çalışmaları yaptığını söyleyen Saab, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyan kararından sonra Şeba Çiftlikleri'ne yönelik de aynı adımın atılmasından kaygı duyduklarını dile getirdi. Atalarından kendilerine kalan Şeba Çiftlikleri'nden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Saab, "Şeba Çiftlikleri, 1918 yılından yani atalarımızdan beri Lübnan'a aittir. Buranın Lübnan toprağı olduğuna dair Osmanlı dönemine ait elimizde belgeler var. Bu belgeler ayrıca Türkiye'deki arşivlerde ve Birleşmiş Milletlerde (BM) de var." diye konuştu.

BM'nin, ellerindeki belgeleri Türkiye arşivlerindeki asıllarıyla ispatlamak istediğini söyleyen Saab, Türkiye'nin Ankara Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuyu kendisiyle görüştüklerini belirtti. Şeba Belediye Başbakanı Saab, sözlerine son verirken 35 bin civarındaki Şeba beldesi sakinlerinin çoğunun göç ettiğini kaydetti.

"OSMANLILAR ARKALARINDA BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKTI"

Bölge beldelerinden Kafarşuba Belediye Başkanı Kasım el-Kadiri ise Türkiye Büyükelçisi Çakıl'ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretle bir asırlık özlemi giderdiğini söyledi. Bu ziyaretle 100 yıl önce başlayan kopukluğun son bulduğunu ifade eden Kadiri, "Batı ve iş birlikçilerinin Osmanlı Devleti'ni gericilikle suçlayarak tarihe yönelik her türlü çarpıtma çabalarına rağmen Osmanlılar, siyasi, kültürel ve tarihi büyük bir miras bıraktı." dedi. Atalarının Sultan 2. Abdülhamid Han'ı daima övgüyle andıklarını anlatan Kadiri, "Dedelerimiz ve bütün bölge sakinleri, Sultan Abdülhamid Han döneminde topraklarının mülkiyetini ispatlayan belgelere sahip olmuşlardı." ifadesini kullandı. Osmanlı döneminin son günlerine kadar bile bölgelerinde okulların öğretmensiz bırakılmadığını söyleyen Kadiri, bölge halkının Türkiye'ye ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sevgi beslediğini kaydetti.

GOLAN TEPELERİ'NDEKİ ŞEBA ÇİFTLİKLERİ

Lübnan'ın güneydoğusundaki Suriye ve İsrail sınır hattında yer alan stratejik öneme sahip Şeba Çiftlikleri, toplam 13 çiftlikten oluşuyor. Bunlardan yaklaşık 25 kilometrekarelik bir alana yayılan 12 çiftlik İsrail işgali altında bulunurken, Lübnan'ın sınırlarında sadece biri kalmış durumda. İsrail ordusu, 2000 yılında Lübnan topraklarından çekildiğinde de Suriye toprakları diye Şeba Çiftlikleri'nden çekilmeye yanaşmamıştı. BM de söz konusu toprakların Lübnan'a ait olduğuna dair bir kararı olmadığından İsrail'in bölgeden çekilmesini istemedi.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı. İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

(AA)