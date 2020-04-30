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Oscar'a Kovid-19 düzenlemesi

Oscar'a Kovid-19 düzenlemesi

Oscar Ödülleri'ni dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, koronavirüsle mücadele kapsamında sinema salonlarının kapalı olması sebebiyle Netflix gibi sadece internetten yayın yapan platformlardaki filmlerin de bu yıl yarışta yer alacağını açıkladı. Düzenleme sadece 2020 için geçerli.

Oscar Ödülleri’ni dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Netflix gibi sadece internetten yayın yapan platformlardaki filmlerin de bu yıl yarışta yer alacağını açıkladı. Düzenleme sadece 2020 için geçerli.

Netflix, Oscar Ödülleri’ne aday olabilmek için platformların orijinal yapımlarının kısıtlı ölçüde de olsa sinema salonlarında gösterime girme şartı aranıyordu.


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