Ortaklık değil tam egemenlik

KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk’e yaptığı açıklamada “Rumlarla ortaklık Kıbrıs Türkünün kabul edeceği bir şey değildir. Kıbrıs Türkü artık bir devlet sahibidir” ifadelerini kullandı. Tatar’ın açıklamaları şöyle:

TUZAKLARI ANLATTIK



“Kıbrıs Türk halkının egemenliğine çok önem verdiğini ve bu topraklarda bir anlaşma olacaksa mutlaka o anlaşmanın içinde kendi kendimizi yönetme hakkının hiçbir zaman elimizden alınamayacağını ve Türkiye ile ilişkilerimize fevkalade önem verdiğimizden dolayı garantörlük hakkının hiçbir zaman sulandırılmaması gerektiğini seçim kampanyası boyunca çok iyi anlattık. Karşımızdaki cephe bizi bu konuda çok eleştirdi fakat biz tuzakları anlattık.”

‘ARTIK YETER’ DEDİK



“Kendilerine göre bir cephe oluşturabilmek için bir strateji izlediler. Türkiye’yi seven sevmeyen diye bir noktaya getirmek doğru değildi. İşin nereye gideceğini çok iyi biliyorum. Rumlarla ortaklık Kıbrıs Türkünün kabul edeceği bir şey değildir. Biz bu saatten sonra egemenlik temelinde bir anlaşmayı istediğimizi ortaya koymuş oluyoruz.”

MİLLİ İRADEYE SAYGI GÖSTERİN



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları ile ilgili, “Olağan şüpheliler; KKTC’de gerçekleştirilen seçimin sonuçlarından Türkiye’yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi” dedi.

TATAR İLE ANASTASİADİS ARA BÖLGEDE BULUŞUYOR



Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis dün bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Anastasiadis, Tatar ile görüşmek istediğini ifade etti. İki lider, 26 Ekim Pazartesi günü BM’nin ara bölgede düzenleyeceği sosyal bir etkinlikte bir araya gelecek.

KKTC DEMOKRASİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERMİŞTİR



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Bu seçimlerin kazananı, tüm Kıbrıs Türkleri olmuştur. Kıbrıs Türkü’nün davası ve Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimizin korunması siyaseti kazanmıştır. KKTC demokrasisinin gücünü tüm dünya görmüştür” dedi.