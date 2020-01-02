Ortadoğu'ya yüzlerce asker göndermişti! ABD o görüntüleri yayınladı

Bu hava saldırılarının ardından en az 28 kişi ölmüş, 48 kişi de yaralanmıştı.

PROTESTOLAR ARTTI

ABD'nin hava operasyonunun ardından başkent Bağdat'ta öfke bir anda yükseldi. İran destekli örgüt olan Haşdi Şabi'ye ait milisler, ABD Büyükleçiliğini basarak binayı ateşe verdi.

ABD çıkan olaylar üzerine bölgeye 82. Hava İndirme Tümeni'nden bir tabur asker sevk etti. Bölgeye sevk edilen askerlerin iniş anına ait görüntüler yayınlandı.