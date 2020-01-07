Organize kaçış için özel ekip kurmuş

Bu kişilerin en az 10 havalimanını ziyaret ederek firar için en uygun olanı aradığı ileri sürüldü. Wall Street Journal’da yer alan haberde VİP terminali tenha olan Kansai Uluslararası Havalimanı’nın önerildiği kaçış için Ghosn’un taşındığı müzik aleti kutusunun da x-ray cihazlarına sığmayacak kadar büyük olması nedeniyle tercih edildiği kaydedildi. Haberde Ghosn’un, yargılamanın yıllar sürme ihtimali sonrası kaçma planını hayata geçirdiği de vurgulandı. Ghosn, yarın basın toplantısı düzenleyecek.