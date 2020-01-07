Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9622
  • 6,6726
  • 303.156
  • 111413
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Organize kaçış için özel ekip kurmuş

Organize kaçış için özel ekip kurmuş

Organize kaçış için özel ekip kurmuş

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn’un kaçışı için birçok farklı milletten oluşan ekip oluşturulduğu ortaya çıktı.

Bu kişilerin en az 10 havalimanını ziyaret ederek firar için en uygun olanı aradığı ileri sürüldü. Wall Street Journal’da yer alan haberde VİP terminali tenha olan  Kansai Uluslararası Havalimanı’nın önerildiği kaçış için Ghosn’un taşındığı müzik aleti kutusunun da x-ray cihazlarına sığmayacak kadar büyük olması nedeniyle tercih edildiği kaydedildi. Haberde Ghosn’un, yargılamanın yıllar sürme ihtimali sonrası kaçma planını hayata geçirdiği de vurgulandı. Ghosn, yarın basın toplantısı düzenleyecek. 


10 yıllık evlilikte mutsuz son!
Catherine 'Hürrem Hamamı'nda
'Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta!'
Sıcak su torbası patladı, Seda Sayan hastanelik oldu!
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'e evlilik teklifi mi etti?
<p>Başkentte, sabah saatlerinde bastıran kar, araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi.</p> <p>Rüzgarın

Ankara´da kar mücadelesi! Vatandaşlardan Mansur Yavaş´a tepki

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Avustralya'da yangın faciası devam ediyor! Avustralya'daki yangının sebebi ne?

Nostradamus'un 2020 kehanetleri