Organize kaçış için özel ekip kurmuş
Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a kaçan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn’un kaçışı için birçok farklı milletten oluşan ekip oluşturulduğu ortaya çıktı.
Bu kişilerin en az 10 havalimanını ziyaret ederek firar için en uygun olanı aradığı ileri sürüldü. Wall Street Journal’da yer alan haberde VİP terminali tenha olan Kansai Uluslararası Havalimanı’nın önerildiği kaçış için Ghosn’un taşındığı müzik aleti kutusunun da x-ray cihazlarına sığmayacak kadar büyük olması nedeniyle tercih edildiği kaydedildi. Haberde Ghosn’un, yargılamanın yıllar sürme ihtimali sonrası kaçma planını hayata geçirdiği de vurgulandı. Ghosn, yarın basın toplantısı düzenleyecek.