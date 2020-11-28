28 Kasım 2020 Cumartesi 23:08 | Son Güncelleme:
Organ mafyası doktorlar
Çin'de 4'ü doktor 6 kişi, trafik kazası kurbanlarının organlarını sahte belgelerle çalıp organ mafyasına satmaktan 2.5 yıla kadar hapis cezaları aldı.
Çin’de aralarında dört doktorun da bulunduğu altı kişi, trafik kazası kurbanlarının organlarını çalmaktan suçlu bulunarak 10 ay ile 28 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Çin medyası bu kişilerin organ bağışı için ailelere sahte belgeler imzalattığını ve sonrasında ambulans görüntüsü verilen araçlarda organları aldıklarını belirtti. Anhui eyaletindeki Huaiyuan Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesi başhekimi Yang Suşun ve doktorlar, trafik kazasından ölenleri ya da ağır beyin hasarı geçiren hastaları hedef aldı. 2017-18 arasında 11 kişinin karaciğer ve böbrekleri alındı. Organlar daha sonra organ mafyasıyla çalışan kişilere satıldı.