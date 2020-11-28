Organ mafyası doktorlar

Çin’de aralarında dört doktorun da bulunduğu altı kişi, trafik kazası kurbanlarının organlarını çalmaktan suçlu bulunarak 10 ay ile 28 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Çin medyası bu kişilerin organ bağışı için ailelere sahte belgeler imzalattığını ve sonrasında ambulans görüntüsü verilen araçlarda organları aldıklarını belirtti. Anhui eyaletindeki Huaiyuan Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesi başhekimi Yang Suşun ve doktorlar, trafik kazasından ölenleri ya da ağır beyin hasarı geçiren hastaları hedef aldı. 2017-18 arasında 11 kişinin karaciğer ve böbrekleri alındı. Organlar daha sonra organ mafyasıyla çalışan kişilere satıldı.

