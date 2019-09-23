Ordu emeklisi tanka yoğun ilgi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliği tarafından Kaş’a getirilerek Güvercin Adası yakınlarında 2017 yılında batırılan 1960 model tank, su altı meraklılarını ağırlıyor. İki yılı aşkın bir süredir burada bulunan 45 tonluk devasa tank, birbirinden farklı sualtı güzelliklerini barındıran Kaş’ın dalış turizmine katkı sunuyor. Birçok deniz canlısının yuvası haline gelen ve yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan ABD yapımı tank, bölgeye gelen dalgıç ve sualtı meraklıların en fazla görmek istediği batıklar arasında yer alıyor. Dalış eğitmeni Barış Şeker, “Ordudan emekli olmuş bir tank, gerçekten de faydalı oldu. Küçük balıklar içine yuva yapabiliyorlar, dolayısıyla korunaklı oluyor. İnsanlar için de ilgi çekici oluyor. Dalışa meraklı olanların genelde uğrak yeri oluyor. ‘Tank batığına dalmak istiyoruz’ diyerek geliyorlar” dedi.