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  3. OPCW, beyaz fosfor yalanını deşifre etti

OPCW, beyaz fosfor yalanını deşifre etti

OPCW, beyaz fosfor yalanını deşifre etti

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Fernando Arias, Suriye’nin kuzeydoğusunda beyaz fosfor bombası kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin, beyaz fosforun kimyasal silah olmadığını ayrıca “Suriye’de kimyasal silah olarak kullanılmadığını” söyledi.

BM Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Arias, beyaz fosforun ‘duman kamuflajı’ yaratma ya da ‘aydınlatma’ için kullanıldığını ve kimyasal silahlar konvansiyonuna dahil olmadığını belirtti. Arias, “Beyaz fosfor Suriye’de kimyasal silah olarak kullanılmadı” diye konuştu. Terör örgütü YPG ve yanlısı bazı medya organlarının Türk ordusunun beyaz fosfor bombası kullandığı propagandası yapmış, Milli Savunma Bakanlığı, açık bir dille bunu yalanlarken, “Bu tür maddelerin TSK envanterinde bulunmadığını” duyurmuştu.


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