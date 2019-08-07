Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5068
  • 6,1738
  • 260.694
  • 99583.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. OO7 Charles!

OO7 Charles!

OO7 Charles!

Prens Charles’a Bond 25’te rol alması için teklif götürüldü.

İngiltere tahtının varisinin filmin Pinewood’daki setini ziyaret etmesinin ardından bu fikrin gündeme geldiği iddia edildi. Teklifi kabul ederse Prens Charles, Bond için kamera karşısına geçen ikinci kraliyet mensubu olacak. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları açılışı için çekilen kısa bir videoda Daniel Craig’in canlandırdığı 007 karakterine İngiltere Kraliçesi eşlik etmişti. Charles'ın teklifi değerlendirmekte olduğu ifade edildi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği için VIP araç kiraladı
Büyük balık avcısı Kıvanç
Bengü ilk kez paylaştı! İşte Zeynep bebek...
Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?
Ceyda Düvenci'den aşk dolu paylaşım
<p>İki koç arasında başlayan boynuz dalaşı, diğer koçların da araya girmesiyle ilginç görüntüler olu

Koçların Kavgası Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tandırlar ve döşemeler Keykubadiye Sarayı'na ışık tutacak

Jennifer Lopez esti geçti! 300 bin liraya izlediler...