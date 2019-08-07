OO7 Charles!

İngiltere tahtının varisinin filmin Pinewood’daki setini ziyaret etmesinin ardından bu fikrin gündeme geldiği iddia edildi. Teklifi kabul ederse Prens Charles, Bond için kamera karşısına geçen ikinci kraliyet mensubu olacak. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları açılışı için çekilen kısa bir videoda Daniel Craig’in canlandırdığı 007 karakterine İngiltere Kraliçesi eşlik etmişti. Charles'ın teklifi değerlendirmekte olduğu ifade edildi.