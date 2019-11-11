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Ölüp dirilen müebbet mahkumdan tahliye talebi

Ölüp dirilen müebbet mahkumdan tahliye talebi

22 yıldır ABD’nin Iowa eyaletinde bir cezaevinde tutuklu bulunan müebbet mahkûmu, kalbinin durup tekrar çalıştırılmasının ardından serbest bırakılmak için mahkemeye başvurdu.

İşlediği cinayet sebebiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 1997’den bu yana ABD’nin Iowa eyaletinde bir cezaevinde tutuklu bulunan Benjamin Schreiber isimli bir mahkûm, kalbinin durup tekrar çalıştırılmasının ardından serbest bırakılmak için mahkemeye başvurdu. Birinci derecede cinayet suçundan tutuklu bulunan mahkûm, “anlık olarak öldüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasını tamamladığını, müebbet hapis cezasını çektiği için de şu anda yasa dışı tutulduğunu” ifade ederek Iowa’da mahkemeye başvurdu. Iowa eyalet mahkemesinden Yargıç Amanda Potterfield, 2015 yılında yaşanan olayla ilgili verdiği kararda daha önce de bir alt mahkemenin reddettiği talebi tekrar reddetti. Potterfield karar açıklamasında “Schreiber hâlâ hayatta, bu durumda cezaevinde kalmalı ya da gerçekten öldü, bu durumda talebi geçersizdir” dedi.


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