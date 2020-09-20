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20 Eylül 2020 Pazar 01:16 | Son Güncelleme:

Ölümcül zehirler arasında gösteriliyor... Trump'a gönderilmek istenirken ele geçirildi!

Ölümcül zehirler arasında gösteriliyor... Trump'a gönderilmek istenirken ele geçirildi!
IHA

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen ve içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan bir mektup ele geçirildi.

ABD Başkanı Donald Trump adına ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’a içinde ölümcül derecede zehirli olan “risin” maddesi bulunan bir paket gönderildiği bildirildi. 

İHA'nın ABD basınında yer alan haberlere dayandırdığına göre, paketin bu hafta başında Beyaz Saray’a gönderildiği ve üzerinde alıcı olarak Trump’ın isminin yer aldığı ifade edildi. Pakete güvenlik güçleri tarafından el konurken, risinin varlığını doğrulamak için iki test yapıldığı belirtildi. 

Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis tarafından soruşturma başlatıldı. Beyaz Saray’dan ise henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Beyaz Saray’a gönderilen tüm postalar tesis dışındaki bir bölgede tasnif edilerek kontrol ediliyor.

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