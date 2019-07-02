Ölülerin mektuplarıyla hayatını kazanıyor

Avustralya’da yaşayan Bill Edgar sıra dışı bir hizmetle binlerce dolar kazanıyor. Edgar’ın işi, kişilerin ölümlerinden sonra okunmak üzere hazırladıkları mektupları cenaze töreninde okumak. Cenazede bulunacaklara hitaben yazılmış mektupları, törende okuyan Edgar’ın mesajları vasiyet ilanından bile daha büyük bir etki ve heyecan yaratıyor. Geçen yılın başından beri 7 cenaze töreninde okunan mesajların içeriğinde, bazen orada bulunanları eleştiren ifadeler yer alırken bazılarında ise ailelerine duyulan sevgi ve özlem içerikli mesajlar bulunuyor. Edgar, yanında çalıştığı 79 yaşındaki işvereninin kendisine cenazesinde okuması için kapalı bir zarf vermesiyle başladığını anlattı.

Terk ediyorlar

İşvereni mesajında, arkadaşının kendisini eşiyle aldatmak istemesine rağmen karısının bunu reddettiğini bildiğini ve eşini çok sevdiğini söylüyordu. Edgar, mektubu okumadan önce cenazede bulunan 88 kişiden bazılarının mektup kurbanı olmamak için töreni terk ettiklerini de ekledi. Edgar, bu işi yapmaya devam ettiğini ve mektupların okunmasıyla hırsızlık gibi bazı suçların faillerinin de ortaya çıktığını söyledi. Edgar, bu işten rahatsızlık duymasına rağmen iyi para kazandığını da

ifade etti.