Olimpiyatlara virüs darbesi

Çin’de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 1524’e, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 66 bin 492’ye çıktı, 2 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

AVRUPA’DA İLK ÖLÜM: Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzin, ülkede bulunan Çinli bir turistin virüs nedeniyle Paris’te öldüğünü açıkladı. Öte yandan virüs Afrika’ya ulaştı, Mısır’da ilk vaka görüldü.

BİN 700 SAĞLIKÇIYA BULAŞTI: Salgından bin 700’ün üzerinde Çinli sağlık görevlisi de etkilendi, 6 kişi yaşamını yitirdi.

TOKYO 2020: Dünyanın en büyük spor organizasyonu da tehlikeye girdi. Müsabakalara 5 ay kala Japon Başbakan Şinzo Abe, “Ev sahibi ülke olarak güvenliği sağlamak zorundayız” dedi. Ülkede ilk can kaybı önceki gün yaşandı.

AVUSTRALYA TEHLİKEDE: Çin jimnastik takımı, Melbourne’deki Dünya Kupası’ndan Avustralya hükümetinin seyahat kısıtlamaları nedeniyle çekildiğini söyledi.

380 AMERİKALI BUGÜN GEMİDEN TAHLİYE EDİLECEK

ABD, Japonya Diamond Princess kruvaziyer gemisinde korona virüsü şüphesiyle karantinada bulunan vatandaşlarını göndereceği uçakla tahliye edeceğini duyurdu. Gemide bulunan 380 ABD vatandaşı daha önce pankart açarak Trump’a seslenmişti.

67 KİŞİ DAHA VİRÜS KAPTI

Japonya’da, salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 67 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece vaka sayısı 285’e çıktı. 3 bin 500’den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat’a kadar sürmesi bekleniyor.

PEKİN KAPATILIYOR

Başkent Pekin’e gelen herkes karantinaya alınacak. 14 günlük karantinayı kabul etmeyenler cezalandırılacak.

DSÖ: TÜRKİYE SALGINI ÖNLEMEDE ÇOK GÜÇLÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, koronavirüs tedbirlerini değerlendirerek, “Türkiye’de sağlık sistemlerine ve halk sağlığına yapılan yatırımlar, yalnızca virüs için değil herhangi bir salgını saptamak ve önlemek için çok güçlü” diyerek şunları kaydetti: “Şu an bu virüse karşı özel bir ilaç ya da tedavi yok. Bizim önerimiz semptomatik tedavi. Türkiye böyle bir durumda ne yapacağını biliyor, endişemiz sistemi zayıf olan ülkeler için.”