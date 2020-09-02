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  3. Oligark dulları Forbes'a girdi
02 Eylül 2020 Çarşamba 02:57 | Son Güncelleme:

Oligark dulları Forbes'a girdi

Oligark dulları Forbes'a girdi

Forbes'un zenginler listesine boşanma yoluyla giren kadınlar da dikkat çekti.

Forbes’un Rusça yayınında Rusya’da boşanma yoluyla zenginler listesine giren kadın sayısı 6’ya yükseldi. Bu isimler arasında Rus iş adamı Dmitri Rıbolovlev’le yollarını ayıran 600 milyon dolarlık servetiyle Yelena Rıbolovleva, 2007’de ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç ile yollarını ayıran 300 milyon dolarlık servetiyle İrina Abramoviç, Oleg Deripaska’nın eski eşi 250 milyon dolarlık servetiyle Polina Yumaşeva başı çekiyor. 

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