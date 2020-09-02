Oligark dulları Forbes'a girdi

Forbes’un Rusça yayınında Rusya’da boşanma yoluyla zenginler listesine giren kadın sayısı 6’ya yükseldi. Bu isimler arasında Rus iş adamı Dmitri Rıbolovlev’le yollarını ayıran 600 milyon dolarlık servetiyle Yelena Rıbolovleva, 2007’de ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç ile yollarını ayıran 300 milyon dolarlık servetiyle İrina Abramoviç, Oleg Deripaska’nın eski eşi 250 milyon dolarlık servetiyle Polina Yumaşeva başı çekiyor.