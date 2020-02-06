Öldüren virüs bu kez kurtardı! Korona var sözü, tacizi engelledi

Dünya genelinde halihazırda 25 ülkede 24 bin 500’ü aşkın insana bulaşan koronavirüs, 492 kişinin ölümüne neden oldu. Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Vuhan kentinde can kaybı 362’ye çıktı, vaka sayısı ise 8 bin 351 oldu. Daily Mail’in haberine göre 25 yaşındaki şüpheli Xiao, Vuhan’dan Jingshan kentinin dış mahallelerindeki bir eve girdi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Evde yalnız yaşayan ve adı ‘Yi’ olarak açıklanan kadına tecavüze kalkışan şüpheli, kadının “Vuhan’da virüs bulaştı. Kendimi karantinaya aldım” sözlerini duyunca korktu. Xiao, kadının 440 dolarını çalarak kaçtı. Yetkililer, mahallelinin virüsten korunmak için maske takmaları nedeniyle saldırganı yakalamanın zor olduğunu söyledi. Suçunu itiraf eden Xiao gözaltına alındı.