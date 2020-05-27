Öldükten sonra 'varisleri katlandı'

Yaklaşık 470 milyon sterlin (4 milyar TL) değerinde kişisel servete sahip olduğu düşünülen Epstein için epsteinheirs.com (Epstein’in mirasçıları) adındaki internet sitesini kuran DNA şirketi, sitenin açılmasından bu yana aralarında Britanyalıların da bulunduğu 130 kadar kişinin ortaya çıktığını söyledi.