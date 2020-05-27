27 Mayıs 2020 Çarşamba 03:01 | Son Güncelleme:
Öldükten sonra 'varisleri katlandı'
Çocuk yaştaki genç kızlara tecavüz etmek ve seks ağı kurmakla suçlandığı davanın hemen öncesinde hapishanede intihar ederek ölen milyarder işadamı Jeffrey Epstein'ın çocuğu olduğunu iddia edenlerin sayısı 100'ü geçti.
Yaklaşık 470 milyon sterlin (4 milyar TL) değerinde kişisel servete sahip olduğu düşünülen Epstein için epsteinheirs.com (Epstein’in mirasçıları) adındaki internet sitesini kuran DNA şirketi, sitenin açılmasından bu yana aralarında Britanyalıların da bulunduğu 130 kadar kişinin ortaya çıktığını söyledi.